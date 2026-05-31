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    Астанада «ЭКОмамаФЕСТ-2026» отбасылық фестивалі өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордадағы Президент саябағында жыл сайын өтетін «ЭКОмамаФЕСТ-2026» отбасылық фестивалі ұйымдастырылды, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.

    Тұсаукесер
    Фото: Астана әкімдігі

    Фестиваль отбасылардың, репродуктолог-дәрігерлердің, қоғам қайраткерлерінің және жоба серіктестерінің басын қосты.

    Бағдарлама аясында концерттік қойылымдар, «Тұсау кесу» рәсімі, қайырымдылық аукционы, отбасылық белсенді іс-шаралар, балаларға арналған ойын-сауық аймағы, балалар тауарларының жәрмеңкесі, сондай-ақ ұзақ уақыттан кейін сәби сүйген отбасылардың өмірлік оқиғалары ұсынылды.

    Астанада «ЭКОмамаФЕСТ-2026» отбасылық фестивалі өтті
    Фото: Астана әкімдігі

    Фестивальдің негізгі сәттерінің бірі – «Аңсаған сәби бағдарламасына алғыс!» атты жазуы бар мерекелік торттың шығуы. Бұл рәсім бала сүю үшін медициналық көмекке мұқтаж отбасыларға көрсетіліп отырған мемлекеттік қолдауға деген алғысты білдірді. 

    Астанада «ЭКОмамаФЕСТ-2026» отбасылық фестивалі өтті
    Фото: Астана әкімдігі

    Іс-шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, медициналық қауымдастық мүшелері, қоғам қайраткерлері және медиа тұлғалар құрметті қонақ ретінде қатысты.

    Астанада «ЭКОмамаФЕСТ-2026» отбасылық фестивалі өтті
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұдан бұрын Атырауда «Аңсаған сәби» бағдарламасы арқылы 500-ге жуық әйел ана атанғанын жазғанбыз.

    Астана Фестиваль Аңсаған сәби Денсаулық
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар