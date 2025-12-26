Астанада эмбриондағы патологияны анықтайтын технология қолданысқа енді
АСТАНА. KAZINFORM – Елордадағы репродуктивті медицина клиникасында эмбриондағы генетикалық ауытқуларды ерте кезеңде анықтайтын PGT-A (Next Generation Sequencing) технологиясы қолданысқа енгізілді. Бұл әдіс болашақ баланың денсаулығын жүктілікке дейін бағалап, тұқым қуалайтын және хромосомалық патологиялардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Медицинада «алтын стандарт» саналатын бұл технология эмбрионның барлық 23 жұп хромосомасын толық тексереді. Соның негізінде дәрігерлер генетикалық тұрғыда сау эмбрионды таңдай алады.
Репродуктивті медицина институтының бөлім меңгерушісі, эмбриолог Алдияр Мәліктің айтуынша, жаңа әдіс ең алдымен эмбрион кезінде ауыр хромосомалық ауытқулардың бар жоғын көрсетеді.
– PGT-A ЭКҰ арқылы жүктілік кезеңінде-ақ тұқым қуалайтын ауруларды көрсете алатын технологияны іске қостық. Атап айтқанда, Даун синдромы (21-хромосоманың артық болуы), Эдвардс синдромы (18-хромосома), Патау синдромы (13-хромосома), сондай-ақ жыныстық хромосомаларға байланысты патологиялар анықталады. Бұдан бөлек, кейбір эмбриондарда хромосоманың жетіспеуі немесе артық болуы салдарынан жүктілік мүлде дамымай қалады. Осындай қауіптердің алдын алу – технологияның басты мақсаты, - дейді маман.
Оның айтуынша, генетикалық тұрғыда тексерілген эмбрионды көшіру түсік қаупін азайтады.
– Біз үшін маңыздысы – пациенттің тек жүкті болуы емес, жүктілікті аман-есен көтеріп, дені сау бала дүниеге әкелуі. Сондықтан PGT-A арқылы патологиясы бар эмбриондарды ерте кезеңде-ақ іріктеп аламыз. Мұндай жағдайда дені сау баланы дүниеге әкелу ықтималдылығы 60-70 пайызға дейін жетеді, - дейді Мәлік Алдияр.
Астана қаласының тұрғыны Жұлдыз жаңа технология отбасы үшін көп көмек болғанын айтады.
– Алғашқы ЭКҰ сәтсіз аяқталды. Кейін мемлекеттік квота арқылы қайта кірдік. Бұл жолы эмбриондарды алдын ала генетикалық тұрғыда тексертіп қойдық. Соның арқасында қай эмбрионның сау екенін білеміз. Қазір дені сау 6 айлық балам бар, - дейді ол.
Айта кетейік, ЭКҰ-дан кейін табиғи жолмен бала көтерген ана кеңесімен бөліскенін жазған едік.