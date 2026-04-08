KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:27, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Астанада емдеуге бөлінген 675 млн теңгені жымқырып қойған

    АСТАНА. KAZINFORM – Тексеру барысында медициналық ұйымның бұрынғы жетекші құрамы ұзақ уақыт бойы азаматтарды емдеуге арналған бюджет қаражатын заңсыз шығару схемасын ұйымдастырғаны анықталды. 

    Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

    Астана прокуратурасының мәліметінше қаражат жақын туыстары мен үлестес тұлғалардың шоттарына аударылып, жымқыруды заңды қаржылық операциялар ретінде бүркемелеген.

    Жымқырылған қаражаттың бір бөлігі қымбат тұрмыстық техника сатып алуға, сондай-ақ Италияға туристік сапарлардың ақысын төлеуге жұмсалған.

    Қазіргі таңда мемлекетке келтірілген жалпы залал 675 млн теңгеден асты.

    Аталған дерек бойынша прокуратура органдары Қылмыстық кодексінің 189-бабының 4-бөлігі (аса ірі мөлшерде жымқыру) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.

    Қылмыстық іс шеңберінде елорда прокуратурасының арнайы прокурорлары тергеу әрекеттерін жүргізіп жатыр.

    Айта кетелік Астанада жаңа емханалар ашылып, медициналық қызмет цифрландырылған еді

    Тегтер:
    Астана Емхана Прокуратура Сыбайлас жемқорлықпен күрес
    Назым Бөлесова
    Автор
