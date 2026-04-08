Астанада емдеуге бөлінген 675 млн теңгені жымқырып қойған
АСТАНА. KAZINFORM – Тексеру барысында медициналық ұйымның бұрынғы жетекші құрамы ұзақ уақыт бойы азаматтарды емдеуге арналған бюджет қаражатын заңсыз шығару схемасын ұйымдастырғаны анықталды.
Астана прокуратурасының мәліметінше қаражат жақын туыстары мен үлестес тұлғалардың шоттарына аударылып, жымқыруды заңды қаржылық операциялар ретінде бүркемелеген.
Жымқырылған қаражаттың бір бөлігі қымбат тұрмыстық техника сатып алуға, сондай-ақ Италияға туристік сапарлардың ақысын төлеуге жұмсалған.
Қазіргі таңда мемлекетке келтірілген жалпы залал 675 млн теңгеден асты.
Аталған дерек бойынша прокуратура органдары Қылмыстық кодексінің 189-бабының 4-бөлігі (аса ірі мөлшерде жымқыру) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.
Қылмыстық іс шеңберінде елорда прокуратурасының арнайы прокурорлары тергеу әрекеттерін жүргізіп жатыр.
Айта кетелік Астанада жаңа емханалар ашылып, медициналық қызмет цифрландырылған еді.