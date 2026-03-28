Астанада ерекше балалар арнайы мамандары жоқ жалпы сыныпта білім алған
АСТАНА. KAZINFORM — Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың құқықтарын қорғау бойынша шаралар қабылданды, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратурасы.
— Түскен өтінішті қарау барысында ерекше білім беру қажеттіліктері бар бір топ оқушының арнайы жағдайлар жасалмастан және бейінді мамандардың — дефектологтардың, логопедтердің және педагог-психологтардың қатысуынсыз жалпы білім беретін сыныптарда оқығаны анықталды. Мұндай бұзушылықтар балаларды олардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып білім алу мүмкіндігінен айырды, — делінген хабарламада.
Қалалық прокуратураның прокурорлық қадағалау актісінің нәтижесінде Астана қаласындағы мектепте заңнама талаптарына сәйкес жабдықталған және білікті мамандармен қамтамасыз етілген арнайы (түзету) сыныбы ашылды.
Қабылданған шаралар оқушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіруге, сондай-ақ олардың толыққанды білім алуына, дамуына және әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасауға мүмкіндік берді.
Кәмелетке толмағандардың, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың құқықтарын қорғау бағытындағы аудан прокуратурасының жұмысы жүйелі түрде жалғасуда.
