KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:20, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Астанада ертең мектеп оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада ауа райының қолайсыздығына байланысты оқушылар онлайн форматқа көшірілді. Бұл туралы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. 

    Астанада ертең мектеп оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқиды
    Фото: Астана әкімдігі

    — 2026 жылғы 12 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (желдің күшеюі және ауа температурасының одан әрі төмендеуі) байланысты бірінші ауысымның 0-11 (12) сынып оқушылары және колледждердің 1-2 курстың студенттері (9 сынып базасында) қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген білім басқармасының хабарламасында.

    Айта кетелік бүгін де кей өңірдің оқушылар қашықтан оқыған еді.

    Тегтер:
    Оқушы Колледж Білім Мектеп Ауа райы Онлайн Қашықтан оқыту Студент
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар