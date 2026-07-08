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    Астанада Қ. Аманжолов көшесі жөндеу жұмысына байланысты ішінара жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Қ. Аманжолов көшесін Ш. Қалдаяқов көшесінен Райымбек батыр көшесіне дейінгі аралықта кабельдік кәріз желісін салу жұмысы жоспарланып отыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Жол жөндеу
    Фото: Астана әкімдігі

    — Осыған байланысты, 9-15 шілде аралығында Қ. Аманжолов көшесі бойымен Райымбек батыр көшесінен Ш. Қалдаяқов көшесі бағытына, сондай-ақ Ш. Қалдаяқов көшесінен Райымбек батыр көшесі бағытына көлік қозғалысы толықтай жабылатын болады, — делінген ведомство таратқан ақпаратта.

    Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, мүмкін болатын өзгерістерді ескеруі қажет.

    Астанада Қ. Аманжолов көшесі жөндеу жұмысына байланысты ішінара жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін «Қазанат» ипподромында өтетін BaiQymyz-2026 фестиваліне қалай жетуге болатынын жазған едік.

    Астана Құрылыс Жөндеу жұмыстары
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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