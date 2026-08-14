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    Астанада Қ. Қайсенов көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада SABIS халықаралық мектебіне жылу желілерін тарту жобасы аясында жылу трассасын монтаждау жұмысы жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Алматыда ірі жолайрық жөндеу жұмыстарына жабылады
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    — Жұмыс жүргізілуіне байланысты Қ. Қайсенов көшесінің Т. Рысқұлов көшесімен қиылысатын тұсында 2026 жылғы 14 тамыз күні сағат 21:00-ден 17 тамыз күні сағат 05:00-ге дейін аталған учаскеде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Жүргізушілер бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша шектеулерді ескеруі қажет, — делінген хабарламада.

    Жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жұмыс жүргізілетін аумақта тиісті жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылады.

    Астанада Қ. Қайсенов көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұдан бұрын Астанада Алматы көшесінің бір бөлігі жыл соңына дейін жабылатынын жазғанбыз.

    Астана Құрылыс Жөндеу жұмыстары
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар