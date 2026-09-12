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    Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 19 қыркүйектен бастап Астанада Қазақстан өңірлерінің қатысуымен ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері басталады.

    Астанада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    Елорда тұрғындары мен қонақтары отандық өндірушілер мен фермерлерден тікелей жаңа өнімдер сатып ала алады.

    Жәрмеңкелер әр демалыс сайын төмендегі кесте бойынша өтеді:

    * 19–20 қыркүйек — Қызылорда және Атырау облыстары;
    * 26–27 қыркүйек — Абай, Алматы және Маңғыстау облыстары;
    * 3–4 қазан — Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстары;
    * 10–11 қазан — Түркістан және Батыс Қазақстан облыстары;
    * 17–18 қазан — Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Ұлытау облыстары;
    * 24–25 қазан — Қарағанды және Қостанай облыстары.

    Жәрмеңкелерде жергілікті өндірушілердің кең ассортименттегі өнімдері ұсынылады. Атап айтқанда, ет, балық, сүт өнімдері, бакалея, көкөністер, жемістер және басқа да тауарлар сатылады.

    Жәрмеңкелер сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін «Қазанат» ипподромының автотұрағында, Қарқаралы тасжолы, 1 мекенжайында жұмыс істейді.

    Тұрғындар мен қала қонақтарына ыңғайлы болу үшін жәрмеңке өтетін жерге №18, 37 және 303 автобустары қатынайды.

    Өткен жылы өңірлік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне еліміздің 17 өңірінен 600-ден астам ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші қатысты. Жәрмеңке барысында ет, балық және сүт өнімдері, бакалея, көкөністер мен жемістерді қоса алғанда, 10 мың тоннадан астам өнім сатылды.

    Астана Азық-түлік Жәрмеңке
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар