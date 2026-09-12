Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — 19 қыркүйектен бастап Астанада Қазақстан өңірлерінің қатысуымен ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері басталады.
Елорда тұрғындары мен қонақтары отандық өндірушілер мен фермерлерден тікелей жаңа өнімдер сатып ала алады.
Жәрмеңкелер әр демалыс сайын төмендегі кесте бойынша өтеді:
* 19–20 қыркүйек — Қызылорда және Атырау облыстары;
* 26–27 қыркүйек — Абай, Алматы және Маңғыстау облыстары;
* 3–4 қазан — Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстары;
* 10–11 қазан — Түркістан және Батыс Қазақстан облыстары;
* 17–18 қазан — Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Ұлытау облыстары;
* 24–25 қазан — Қарағанды және Қостанай облыстары.
Жәрмеңкелерде жергілікті өндірушілердің кең ассортименттегі өнімдері ұсынылады. Атап айтқанда, ет, балық, сүт өнімдері, бакалея, көкөністер, жемістер және басқа да тауарлар сатылады.
Жәрмеңкелер сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін «Қазанат» ипподромының автотұрағында, Қарқаралы тасжолы, 1 мекенжайында жұмыс істейді.
Тұрғындар мен қала қонақтарына ыңғайлы болу үшін жәрмеңке өтетін жерге №18, 37 және 303 автобустары қатынайды.
Өткен жылы өңірлік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне еліміздің 17 өңірінен 600-ден астам ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші қатысты. Жәрмеңке барысында ет, балық және сүт өнімдері, бакалея, көкөністер мен жемістерді қоса алғанда, 10 мың тоннадан астам өнім сатылды.