Астанада қайырымдылық жүгіру-фестиваліне арналған ашық жаттығулар өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 9 тамыз күні өтетін Jüregımnıñ Jeñımpazy қайырымдылық жүгіру-фестиваліне дейін барлық ниет білдірушілерге арналған тегін ашық жаттығулар өтіп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Heart Center Foundation қоғамдық қоры ұйым қызметкерлерін, корпоративтік командаларды, жүгіру әуесқойларын және таңды белсенді өткізіп, маңызды әлеуметтік бастаманы қолдағысы келетін барлық азамат жаттығуларға қатыса алады.
Жаттығулар әр сенбі күні сағат 08:00-де Ботаникалық бақ аумағында («Сый» инсталляциясының жанында) кәсіби жаттықтырушылар мен Қазақстанның танымал спортшыларының жетекшілігімен өтеді.
Қатысушылар жүгіру техникасы бойынша ұсыныстар алады, бірлескен қыздыру жаттығуларын орындайды және дене дайындығының деңгейіне қарамастан өздері таңдаған қашықтыққа кезең-кезеңімен дайындалады.
Jüregımnıñ Jeñımpazy жүгіру-фестивалі жыл сайын өмірлік маңызды ағзаларды трансплантациялауды күтіп жүрген пациенттерді қолдау мақсатында өткізіледі. Өткен жылы оған 5 000-нан адам қатысса, биыл шамамен 7 000 қатысушы келеді деп күтіліп отыр.
Қатысушыларға ерекше шабыт сыйлайтын жандардың қатарында ағза трансплантациясынан өткен адамдар да бар. Олардың көпшілігі жыл сайын жарыс жолына шығып, операциядан кейін белсенді өмірге қайта оралып, спортпен шұғылданып, жаңа мақсаттарға қол жеткізуге болатынын дәлелдеп келеді.
Айта кетейік, алдағы жаттығулар 4 шілде, 11 шілде, 18 шілде, 25 шілде, 1 тамыз, 8 тамыз күндері Ботаникалық бақ, «Сый» инсталляциясының жанында сағат 08:00-де өтеді. Қатысу тегін болмақ.
Осыған дейін Астанада дәстүрлі «Толағай» алыптар сайысы өтетінін жазған едік.