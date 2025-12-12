KZ
    17:46, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада Қазақстан бокс федерациясы кубогының финалдық кезеңі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – 13 желтоқсан күні Астана қаласында Қазақстан бокс федерациясы кубогының финалдық кезеңі басталады. 

    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, жүлде қоры 150 000 АҚШ долларын құрайтын жоба аймақтарда боксты дамытуға бағытталған. 

    Топтық кезеңнің қорытындысы бойынша шешуші сынға Астана, Шымкент қалаларының, сондай-ақ Қарағанды және Маңғыстау облыстарының командалары жолдама алды. 

    13 желтоқсанда ерлер мен әйелдер арасында 15 салмақ дәрежесі бойынша жартылай финалдық жекпе-жектер өтеді. 14 желтоқсан күні үшінші және бірінші орындар үшін кездесулер жоспарланған. 

    Qazaqstan жеңіл атлетика спорт кешеніндегі жарыс 13 желтоқсан күні сағат 11:30-да, 14 желтоқсан күні сағат 12:00-де басталады. 

    Еске салсақ, осыған дейін Дубайдағы әлем чемпионатында қай елден қанша боксшы финалға жолдама алғанын жазғанбыз. 

