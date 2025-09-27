Астанада киберқылмысқа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық конференция өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада ҚР ІІМ-нің бастамасымен, ЕҚЫҰ Бағдарламалар кеңсесінің, ЮНИСЕФ Балалар қорының, БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының, сондай-ақ халықаралық Group-IB компаниясының қолдауымен киберқылмысқа қарсы іс-қимылға арналған халықаралық конференция өтті. Бұл туралы ҚР ІІМ хабарлады.
Конференцияда Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Бауыржан Әленов киберқылмысқа, әсіресе интернет-алаяқтыққа қарсы күрес халықаралық деңгейдегі маңызды міндет екендігін атап өтті.
— Киберқылмыс — қазіргі қоғамның негізгі қатерлерінің бірі. Ол шекара талғамайды, өзгерістерге тез бейімделеді және оған қарсы күресте бірлескен күш-жігерді талап етеді. Біз тек халықаралық ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу арқылы ғана азаматтарымызды, әсіресе балаларды, цифрлық кеңістікте тиімді қорғай аламыз. Бұл Мемлекет басшысының жасанды интеллект пен елдің цифрлық трансформациясын дамыту жөніндегі тапсырмалары, сондай-ақ жаңа қылмыс түрлеріне қарсы іс-қимылды күшейту бойынша Ішкі істер министрінің бастамалары аясында ерекше өзекті, — деп атап өтті Бауыржан Әленов.
Конференцияға 18-ден астам мемлекеттің өкілдері киберполиция қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың мамандары, халықаралық ұйымдар, сарапшылық және ғылыми қауымдастықтар қатысты.
Іс-шара барысында киберқауіпсіздік саласындағы заманауи сын-тегеуріндер мен киберқатерлерге қарсы іс-қимылдың тиімді ортақ шешімдері, сондай-ақ азаматтардың құқықтарын қорғау мәселелері талқыланды.
Панельдік сессиялар мен пікірталастар аясында халықаралық ынтымақтастық, жедел ақпарат алмасу, салалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру, қылмыстарды ашуда инновациялық технологияларды қолдану, сондай-ақ халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға бағытталған ағартушылық және профилактикалық бастамалардың маңызы қарастырылды.
Балаларды интернеттегі қылмыстардан қорғау мәселелеріне, сонымен қатар киберқауіпсіздік саласында өзара іс-қимылды күшейтуге арналған құқықтық негіздерді дамытуға ерекше назар аударылды.
Конференция соңында қатысушылар ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға, бірлескен жобаларды іске асыруға және киберқылмысқа қарсы күрестің халықаралық тетіктерін дамытуға дайын екендіктерін білдірді.
Айта кетейік, киберқылмыс бойынша жыл басынан бері 90 мыңға жуық SIM-карта тәркіленді.