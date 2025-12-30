KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:35, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы болған

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына, атап айтқанда қатты көктайғаққа байланысты елордада барлық бағыттағы автожолда қозғалыс уақытша шектелді. Бұл туралы Астана қалалық полиция департаменті хабарлады.

    дтп
    Коллаж: Kazinform

    Ведомство мәліметінше, бүгін қала аумағында 100-ден астам жол-көлік оқиғасы тіркелген.

    Осыған байланысты полиция жүргізушілерді аса қажеттілік болмаса, жолға шықпауға шақырады.

    — Жүргізушілерге жылдамдық режимін қатаң сақтап, арақашықтықты ұстану, жолда барынша мұқият әрі сақ болу қажет. Сонымен қатар коммуналдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жедел қызметтердің жұмысына кедергі келтірмеулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Сондай-ақ полиция ата-аналар мен балаларға ескерту жасады. Күн жылыған кезде су айдындарындағы мұздың қауіпті болатыны атап өтілді.

    — Өзендер мен өзге де су айдындарының маңында мұзға шығуға және сырғанауға қатаң тыйым салынады, — деп ескертті ведомство.

    Ұқсас жағдай Өскемен қаласында да байқалады. Өскеменде күн сайын көктайғақтан 100-ден астам адам зардап шегетінін жазған едік.

    Тегтер:
    Астана Көктайғақ Ауа райы жүргізуші Полиция Жол апаты Көлік
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
