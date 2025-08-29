Астанада Конституция күні қарсаңында жаңа саябақ ашылды
АСТАНА. KAZINFORM - Елорданың Байқоңыр ауданында ҚР Конституциясының 30 жылдығына орай Ғұмар Қараш көшесінде жаңа аллея тұрғындардың игілігіне берілді, деп жазды қала әкімдігінің ресми сайты.
Жалпы ауданы 1 700 шаршы метр болатын аллея Ш.Иманбаева көшесінен Ш.Уәлиханов көшесіне дейінгі аралықты қамтиды. Кешенді абаттандыру барысында 1 500 шаршы метрге жуық кеспетас және 500 шаршы метрден аса асфальт жабыны төселді.
Тұрғындардың жайлылығы мақсатында демалыс орындықтары мен қоқыс жәшіктері орнатылып, жарықтандыру жүргізілді. Сонымен қатар бүгінгі күнге дейін осы аумақта аса өзекті мәселелердің бірі болып келген автокөлік жолдары кеңейтілді. Сондай-ақ, автотұрақ алаңына қосымша тағы 40 көлік орны қосылды. Абаттандыру нәтижесінде аллеяға іргелес орналасқан №54 мектептің балалары үшін қауіпсіз және қолайлы жаяу жүргіншілер жолы қамтамасыз етілді.
Айта кетейік, биыл Астанада шамамен 170 аула мен қоғамдық кеңістік (саябақтар, гүлзарлар, желекжолдар) абаттандырылып жатыр. Бұл жұмыс қаладағы барлық ауданды, оның ішінде тұрғын алаптарды да қамтиды. Бүгінде олардың басым бөлігі аяқталды.
Айта кетейік, Қонаевта заңсыз сауда орындары бұзылып, орнына саябақ салынады.