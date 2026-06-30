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    Астанада Қорғалжын тасжолы ішінара жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Қорғалжын тасжолында жөндеу жұмыстарына байланысты қозғалыс өзгереді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    жол салу
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Астанада Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы 1-20 шілде аралығында Қорғалжын тасжолында автоматтандырылған өлшеу жүйесін (АӨЖ) орнатуға арналған бетон негізі мен жабын құрылысын салу жұмыстары жүргізеді. Осыған байланысты көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады, — делінген хабарламада.

    Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және жол қозғалысын ұйымдастырудағы мүмкін болатын өзгерістерді ескеруі қажет.

    Астанада Қорғалжын тасжолы ішінара жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін Астанада Домбыра күніне орай мультимедиалық шоу өтетінін жазғанбыз.

    Астана Құрылыс Жөндеу жұмыстары Инфрақұрылым
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар