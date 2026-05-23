    Астанада кіші Талдыкөлдегі экопаркті абаттандыру жұмысы басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек Instagram парақшасында кіші Талдыкөл маңайында абаттандыру жұмысы жүріп жатқаны туралы жазды.

    Фото: Астана әкімдігі

    — Елордамызды көгалдандыру және көркейту жұмысын ауқымды жүргізіп жатырмыз. Биыл 170-тен астам аула мен қоғамдық орынды (саябақтар, гүлзарлар, желекжолдар) абаттандырамыз. Сондай-ақ, биыл 1,1 миллионнан астам жасыл желек (көшеттер, бұталар, ағаштар) отырғызамыз. Абаттандыру жұмысы Астананың барлық ауданын қамтиды, — деді ол.

    Қаланың маңызды жобаларының бірі — кіші Талдыкөлдегі экопарк. Абаттандыру жұмысы кезең-кезеңімен жүргізіледі.

    — Қазір аумақта дайындық және инженерлік жұмыс басталды. Жоба аясында су қоймасының жекелеген учаскелерін тазарту, түбін тереңдету жұмысы, аумақты дайындау және болашақ экопарктің базалық инфрақұрылымын қалыптастыру жұмысы жүріп жатыр, — деп жазды қала басшысы.

    Биыл мынадай іс-шаралар жоспарланып отыр:
    — сүзгі жүйесі бар техникалық бөлмелердің құрылысы;
    — акваторияда су деңгейін сақтау үшін ұңғымаларды іске қосу;
    — алғашқы серуендеу бағыттарын құру;
    — аумақты ауқымды көгалдандыруды бастау.

    — Осы күзде ағаштар мен жасыл желектер отырғызудың бірінші кезеңі басталады. Жұмыс табиғи ортаны және қолданыстағы ландшафты барынша сақтай отырып жүргізіледі, — деді Жеңіс Қасымбек.

    Келесі жылы жоспарланып отырған іс-шаралар:
    — серуендеу бағыттары мен экологиялық жаяу жолдарды аяқтау;
    — уақытты тыныштықта өткізуге арналған орындар ашу;
    — ауқымды көгалдандыру;
    — аумақтың табиғи экожүйесін қорғау және сақтау бойынша шешімдерді жүзеге асыру.

    — Жобаның негізгі міндеті — қала іргесінде табиғатқа және биоалуантүрлілікке зиян келтірмей, уақытты тиімді өткізуге арналған табиғи кеңістік құру, — деп жазды Жеңіс Қасымбек.

    Айта кетелік Кіші Талдыкөл орнында салынатын экопарк құрылысына 4,5 млрд теңге жұмсалмақ екені туралы жазған едік.

    Назым Бөлесова
