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    Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада 23 тамыз күні өтетін Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ елорданың бірқатар нысанында іске қосылды. 

    Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылды
    Фото: Астана әкімдігі

    Дауыс беру күніне дейін 31 күн қалды. Кері санақ көрсеткіші шолу дөңгелегі мен «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының ғимаратында орнатылды.

    Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылды
    Фото: Астана әкімдігі

    Таблода нақты уақыт режимінде сайлауға дейін қалған күн саны көрсетіліп, елорда тұрғындары мен қонақтарына алдағы маңызды саяси науқан туралы еске салып тұрады.

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    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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