Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада 23 тамыз күні өтетін Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ елорданың бірқатар нысанында іске қосылды.
Дауыс беру күніне дейін 31 күн қалды. Кері санақ көрсеткіші шолу дөңгелегі мен «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының ғимаратында орнатылды.
Таблода нақты уақыт режимінде сайлауға дейін қалған күн саны көрсетіліп, елорда тұрғындары мен қонақтарына алдағы маңызды саяси науқан туралы еске салып тұрады.
Айта кетелік Құрылтай сайлауы: 7 саяси партия сайлауалды штабтарын ашқан еді.