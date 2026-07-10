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    Астанада Мәңгілік Ел даңғылы мен Қонаев көшесінің қиылысы уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада Мәңгілік Ел даңғылы мен Дінмұхамед Қонаев көшесінің қиылысында жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деп хабарлайды Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы.

    Жол төсемін жөндеу: Мәңгілік Ел даңғылы мен Керей, Жәнібек көшелерінің бір бөлігі жабылады
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Осыған байланысты 11 және 12 шілде күндері аталған жол учаскесінде көлік қозғалысы ішінара шектеледі.

    - Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, қозғалысты ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеру ұсынылады, - делінген ақпаратта.

    Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту мақсатында жөндеу жүргізілетін аумақта уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылады.

    Айта кетейік, Алматыда құбырды ауыстыру жұмыстарына байланысты бір көшеде жол жабылады.

    Астана Жол құрылысы Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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