KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:30, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада маусым басынан бері 27 мыңнан астам ЖРВИ жағдайы тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылғы 2 қазанда басталған эпидемиологиялық маусымнан бері елордада жедел респираторлық вирустық инфекцияның (ЖРВИ) 27 469 жағдайы тіркелді, деп хабарлайды қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

    2,4 млн қазақстандық ЖРВИ-мен ауырды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Аурушаңдық көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 1 796,8-ді құрап отыр, бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 5 пайызға төмен. Ауырғандардың негізгі бөлігі – 14 жасқа дейінгі балалар (61 % немесе 16 624 жағдай), оның ішінде 920-сы – бір жасқа дейінгі сәбилер.

    Маусым басынан бері «ЖРВИ/тұмау» диагнозымен 982 адам ауруханаға жатқызылған, олардың ішінде 76 жүкті әйел (8 %) және 356 бір жасқа дейінгі бала (36 %) бар.

    Елордада 2025 жылғы 23 қыркүйектен бастап алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарында жергілікті бюджет есебінен маусымдық тұмауға қарсы вакцинация жүргізіліп келеді. Бұл мақсатта 145 000 доза «Гриппол+» вакцинасы сатып алынған.

    - 30 қазанға дейін 134 977 адам егілді (қаланың 8,83 % тұрғыны), олардың 134 077-сі – жергілікті бюджет есебінен. Тәуекел тобына жататын 144 500 адамның 72 705-і екпе алған, бұл 98 %-дық қамтуды құрайды. Сонымен қатар жұмыс берушілер есебінен қосымша 9 000 ересек адамға вакцина егілді, - деп жазды ведомстводан.

    Дәрігерлер мынадай ұсынымдар береді:

    • ауру белгілері байқалғанда бірден емханадағы сүзгі кабинеттеріне жүгіну;
    • аурушаңдық деңгейі өскен кезде адам көп жиналатын орындарға бармау;
    • ЖРВИ белгілері пайда болғанда медициналық маска тағу;
    • суық тию белгілері бар балаларды балабақша мен мектепке жібермеу;
    • жеке гигиенаны сақтау – қолды жиі жуу, үй-жайларды желдету және жиі пайдаланылатын заттарды дезинфекциялау.

    Департамент эпидемиологиялық жағдайды тұрақты бақылауда ұстап отыр және астаналықтарды өз денсаулығына, сондай-ақ айналасындағылардың саулығына жауапкершілікпен қарауға шақырады.

    Айта кетейік, СҚО-да ай басталғалы бес мыңнан астам адам ЖРВИ жұқтырды.

    Тегтер:
    Астана ЖРВИ Денсаулық
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар