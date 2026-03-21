Астанада Наурыз мейрамын ауқымды деңгейде тойлау басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 21 наурыз күні таңертеңнен бастап Наурыз мейрамына арналған ауқымды мерекелік іс-шаралар басталды.
Қала тұрғындары елорданың басты алаңдарына – қалалық алаңда, «Қазақ елі» монументі маңында, «Астана Арена» стадионында, «Ататүрік» саябағында, Astana Music Hall автотұрағында және EXPO аумағында бас қосты. Мұнда жәрмеңкелер, мастер-класстар, концерттер мен ұлттық ойындар өтіп жатыр.
Таңғы сағат 10:00-ден бастап алаңдарда ұлттық тағамдар мен қолөнер бұйымдарының жәрмеңкелері, мастер-класстар мен спорттық жарыстар басталды. Қонақтар цифрлық іс-шараларға қатысып, роботтармен және жасанды интеллект мүмкіндіктерімен танысып, технология мен ұлттық дәстүрдің үйлесімін тамашалауда.
Есіл ауданында мерекелік шаралар EXPO аумағында өтуде. Сағат 10:00-ден бастап барлық алаң жұмыс істейді, оның ішінде заманауи цифрлық технологиялармен жабдықталған арнайы тақырыптағы алты киіз үй бар.
Бірінші киіз үйде интерактивті дисплейі бар жасанды интеллект аватары орнатылған.
Екінші және үшінші киіз үйлерде қонақтар VR-көзілдіріктер арқылы виртуалды әлемге ене алады.
Төртінші киіз үй «Заң мен тәртіп» тақырыбына арналған: мұнда робот-ит, дрон-полицей көрсетіліп, «Тазабек» кейіпкері қызмет етеді.
Бесінші киіз үйде ерекше қажеттілігі бар жандар дайындаған өнімдердің әлеуметтік маңызы бар жәрмеңкесі ұйымдастырылған.
Бұл кеңістік инклюзияны қолдауға және әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған.
Алтыншы киіз үй қолөнершілер жәрмеңкесіне арналған, мұнда қонақтар халық шеберлерінің бұйымдарымен танысып, ұлттық өнермен жақынырақ таныса алады.
Сондай-ақ сағат 10:00-ден бастап жасанды интеллект элементтері енгізілген спорттық жарыстар өтуде.
Қонақтарды тайқазан, шаңырақ пішіндес аркалар мен шатырлар, қобыз бейнелері секілді ұлттық нақыштағы шағын сәулеттік формалар қарсы алады.
Сағат 13:00-де сахнада қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерттік бағдарлама басталады.
Сонымен қатар, 21 наурыз күні сағат 14:00-де EXPO халықаралық көрме орталығында (Мәңгілік Ел даңғылы, 53/1) отандық өндірушілер қатысатын «Наурыз базары» азық-түлік жәрмеңкесі ашылады. Мұнда «Алтын сапа» сыйлығының қатысушылары мен жеңімпаздарының өнімдері ұсынылады.
Қонақтар үшін концерт, үлкен қазанға дайындалған наурыз көже және ұлттық тағамдар жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Көрме орталығында фотоаймақтар мен ұзындығы 12 метрлік LED-тоннелі бар интерактивті кеңістік жұмыс істейді.
Орталық залда сахна, «Жеті қазына» экспозициясы және қызғалдақтар көрмесі орналастырылады. Сонымен қатар Nauryz Kitap Fair кітап жәрмеңкесі мен ұлттық спорт ойындары өтеді.
Келушілер қазақша күрес, асық ату, садақ ату, арқан тарту және басқа да жарыстарға қатыса алады.
Балалар үшін жеке арт-кеңістік ұйымдастырылып, онда мастер-класстар, шығармашылық сабақтар мен ойын аймақтары қарастырылған.
Іс-шаралар 22-23 наурыз күндері сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін жалғасады.
Нұра ауданында мерекелік шаралар «Астана Арена» маңында өтуде. Сағат 10:00-ден бастап «Digital Nauryz» тақырыбындағы интерактивті алаңдары бар алты киіз үй жұмыс істейді. Балалар мен ересектер үшін аттракциондар, ұлттық стильдегі фотоаймақтар ашылған.
Жасанды интеллект технологиялары арқылы ұлттық киімдерді виртуалды түрде киіп көріп, естелік суреттер түсіруге болады.
Сағат 13:00-де сахнада эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт өтеді. 22 наурызда бағдарлама сөйлеу мен интеллект дамуын анықтауға арналған диагностика және Наурыз тақырыбындағы интерактивті голограммалармен толықтырылады.
Сарайшық ауданында мерекелік шаралар «Қазақ елі» алаңында басталды.
Қонақтарға түйелер керуенімен серуендеу ұсынылып, ұлттық дәстүрлермен танысуға, фотосуретке түсуге және демалуға мүмкіндік жасалған.
Сонымен қатар, мұнда гуманоид робот пен робот-ит таныстырылуда.
Мәдени бағдарлама аясында «Тұмар» этно-фольклорлық ансамблі өнер көрсетіп, Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері концерт пен заманауи ұлттық сән көрсетілімін ұсынады.
Сағат 16:00-де жарыс жеңімпаздары марапатталып, 16:30-да үлкен концерт басталады.
21 наурыз күні шамамен 20:00–21:00 аралығында өтетін дрон-шоу болмақ.
Байқоңыр ауданында мерекелік іс-шаралар «Ататүрік» саябағында өтуде.
Мұнда «Digital-Наурыз» интерактивті аймағында қонақтар жасанды интеллект арқылы ұлттық киімдегі цифрлық портрет жасай алады.
Қонақтарды «Наурызай» мен «Наурызбек» AI-кейіпкерлері қарсы алып, мереке дәстүрлері туралы мәлімет береді.
Сондай-ақ «Берекелі асхана» және «Дәм мен дәстүр» этно-киіз үйлерінде ұлттық тағамдар ұсынылады.
Сағат 12:00-де «Наурыз тойы» – бірнеше жас жұптың қатысуымен қазақтың дәстүрлі үйлену рәсімі өтеді. Жастарға бата беріліп, «шашу» рәсімі жасалады.
Сағат 13:00-де концерттік бағдарлама басталады.
«Қаламгерлер» аллеясында сағат 12:30-дан бастап концерт, балаларға арналған ойын-сауық және ұлттық спорт жарыстары ұйымдастырылады.
Алматы ауданында негізгі алаң Astana Music Hall автотұрағында орналасқан. Мұнда сағат 10:00-ден бастап мерекелік шаралар өтуде, ал 13:00-де концерт басталады.
Бұл жерде «Digital Nauryz» цифрлық аватары бар киіз үйлер жұмыс істейді.
Қонақтарға VR-көзілдіріктер ұсынылып, Наурыз атмосферасын виртуалды түрде сезінуге мүмкіндік беріледі.
Сарыарқа ауданында қалалық алаңда сағат 10:00-ден бастап мерекелік көңіл көтеру іс-шаралары басталды. Концерт сағат 12:00-де өтеді.
Бағдарламаның ерекшелігі – VR-аймақтары бар тақырыптық киіз үйлер. Қонақтар виртуалды Қазақстанға саяхат жасап, ойындарға қатыса алады. Сонымен қатар, робототехника мен жасанды интеллект жетістіктері, оның ішінде гуманоид роботтар мен шапан киген би билейтін робот ұсынылған.
Мерекелік көңіл күйді фотобудкалар арттыра түседі, қонақтарға естелік суреттер түсіруге мүмкіндік беріледі.
Қонақтарды 10 метрлік «Сарыарқа әже» алып инсталляциясы қарсы алады. Алаң қазақ дәстүрлеріне негізделген кейіпкерлермен және ортағасырлық стильдегі декорациялармен безендірілген.
Сағат 11:00-де қазақша күрес жарыстары басталады, оған қала тұрғындарының кез келгені қатыса алады.
Еске сала кетейік, «Наурызнама» декадасы аясында қалада 200-ден астам іс-шара ұйымдастырылған – концерттер, ұлттық ойындар, жәрмеңкелер, мастер-класстар мен түрлі салт-дәстүр көрсетілімдері. Олардың басым бөлігі бүгінде өткізіліп жатыр.
Айта кетелік Наурызнама онкүндігі аясында 21 наурыз – Ынтымақ күні болып белгіленген. Бұл – татулық пен бірлікті дәріптеуге, ұлықтауға һәм насихаттауға арналған мереке.