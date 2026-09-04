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    Астанада оң жағалаудағы көшелердің қиылысы ішінара жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада С. Сейфуллин және Ә. Сембинов көшелерінің қиылысында жол төсемін жөндеу жұмысы жүргізіледі, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Астанада биыл 50 көшеде жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі
    Фото: Астана әкімдігі

    Осыған байланысты ағымдағы жылғы 5-7 қыркүйек аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады.

    — Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады, — делінген хабарламада.

    Астанада оң жағалаудағы көшелердің қиылысы ішінара жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұдан бұрын Астанада 1-10 қыркүйек аралығында Н. Тілендиев даңғылының Көктал көшесінен Мәскеу көшесіне дейінгі аралығында жол төсемінің жоғарғы қабатын салу жұмысы жүргізілетіні белгілі болды.

    Астана Көше Құрылыс Жол жабылды
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар