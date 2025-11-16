11:30, 16 Қараша 2025 | GMT +5
Астанада полицейлер жоғалып кеткен 5 жастағы баланы тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Полицияға Сарыарқа ауданында 5 жастағы баланың жоғалғаны туралы хабарлама түскен.
Әкесі баласымен аулада серуендеп жүріп, бір сәтке назарын басқа жаққа бұрған кезде ұлын жоғалтып алған. Өз бетімен іздеп таба алмаған соң, дереу полицияға жүгінген.
Оқиға орнына жеткен полицейлер іздестіру жұмыстарын бастады. Ювеналдық полиция, учаскелік инспекторлар, патрульдік жасақтар мен жедел уәкілдер аумақты тексеріп, бақылау камераларын қарап шықты.
Камера жазбаларынан баланың алдымен аулада жүргені, кейін подъездердің біріне кіргені анықталды. Осылайша бала аман-есен табылып, әкесіне тапсырылды.
