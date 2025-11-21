Астанада полиция қызметкерін қорқытқан тұрғынға қатысты үкім шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты билік өкіліне қызмет барысында күш қолданамын деп қорқытқан азамат К.-ға қатысты айыптау үкімін жариялады. Ол ҚР Қылмыстық кодексінің 380-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылды.
Сотта анықталғандай, биылғы 15 шілдеде сотталушы полиция қызметкерінің тергеуді жалғастыру үшін аудандық бөлімге бару туралы заңды талабына бағынбаған. Ол тәртіп сақшысын күш қолданамын деп ауызша қорқытып, жұмысына кедергі келтірген.
Бұл жағдай сол күні тағы қайталанып, К. басқа полиция қызметкері О.-ны да күш қолданамын деп қорқытқан.
- Сотталушының кінәсі мойындау айғақтарымен, жәбірленушілердің көрсетулерімен, заттай дәлелдемелермен және қылмыстық іс материалдарымен толық дәлелденді, - делінген ақпаратта.
Прокурор сотталушыға 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын сұрады.
К. кінәсін мойындап, айыппұл түріндегі жаза тағайындауды өтінді.
ҚК 380-бабы 1-бөлігінің санкциясы 2 000 АЕК-ке дейін айыппұл салуды, түзеу немесе қоғамдық жұмыстарға тартуды, 2 жылға дейін бас бостандығын шектеуді немесе бас бостандығынан айыруды қарастырады.
Сот жеңілдететін мән-жайлар ретінде сотталушының кінәсін мойындауын, шын жүректен өкінуін және бұрын сотталмағанын ескерді. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.
Осыны ескере отырып, сот К.-ға 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.
Үкім заңды күшіне енді.
Айта кетейік, Шымкентте мемлекеттік қызметшіден 10 млн теңге бопсалады деген күдікпен блогер ұсталды.