    19:43, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Астанада пробациядағы 12 адам тыйым салынған зат қолданғаны үшін жауапқа тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада пробациялық бақылаудағы сотталғандар арасында психоактивті заттарды медициналық емес мақсатта қолдану фактілерін анықтау жөнінде жедел-профилактикалық іс-шара өткізілді.

    Үйде оқитын балалар жәрдемақысыз қалды: Прокуратура тексеріс жүргізді
    Фото: Қарағанды облысы прокуратурасы

    Прокуратураның мәліметінше, іс-шара барысында 69 адам тексеруден өтті. Маманның қорытындысы бойынша олардың 12-сі тыйым салынған заттарды қолданғаны анықталды.

    - Сот қаулысымен бұл азаматтар Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 440-1-бабы бойынша жауапкершілікке тартылды. Нәтижесінде 10 адам әкімшілік қамаққа алынып, 2 адамға айыппұл салынды, - делінген ақпаратта.

    Прокуратура өкілдерінің айтуынша, аталған шаралар қайталанатын құқық бұзушылықтардың алдын алуға, пробацияда жүрген азаматтардың заңға және салауатты өмір салтына деген саналы көзқарасын қалыптастыруға, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған.

    Айта кетейік, Талдықорғанда синтетикалық есірткімен ұсталған күдікті қамауға алынды.

