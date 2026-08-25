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    Астанада Ш. Уәлиханов көшесі жөндеу жұмысына байланысты ішінара жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Ш. Уәлиханов көшесінің Бөгенбай батыр даңғылынан С. Сейфуллин көшесіне дейінгі аралығында жол төсемінің жоғарғы қабатын төсеу жұмысы жүргізіледі, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский\Kazinform

    Осыған байланысты, 25-29 тамыз аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады. Қозғалыс жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.

    — Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады, — делінген әкімдік таратқан хабарламада.

    Астанада Ш. Уәлиханов көшесі жөндеу жұмысына байланысты ішінара жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Осыған дейін Астананың тағы бір көшесінде автобус жолағы енгізілетінін жазғанбыз.

    Астана Әкімдік Жөндеу жұмыстары Жол
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар