Астанада «Соғым-FEST» ет жәрмеңкесі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM - Астанада 22-23 қарашада «Соғым-FEST» ет жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңкеге Ақмола, Абай, Қарағанды, Түркістан және Павлодар облыстарының фермерлері қатысады, деп жазды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Іс-шара «Keryen Joly» сауда орталығының автотұрағында (Алаш тасжолы, 35Б) ұйымдастырылады. Сондай-ақ, сол күндері сауда орталығының аумағында қала тұрғындары арасында танымал ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді.
Онда Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен келген фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары мынадай тауарлар сатып ала алады: көкөністер мен жемістер, ет өнімдері, ұн өнімдері мен сүт өнімдері, пісірілген тағамдар мен тәттілер, табиғи шырындар, джемдер және тағы басқа.
Іс-шара әр демалыс күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін өтеді.
Қала тұрғындары мен қонақтарының ыңғайлылығы үшін жәрмеңке аумағына жақын жерден №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 автобустар өтеді, бұл келушілерге ыңғайлы қатынауды қамтамасыз етеді.
Еске салсақ, Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында Астанада ет бағасы қанша екенін айтты.
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев елімізде ет бағасына қатысты түсінік берді.