Астанада су тасқынына қарсы ауқымды шаралар жүргізіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада су тасқынының алдын алу бағытында кешенді жұмыс атқарылып жатыр. Арық-науа және нөсерлі кәріз желілерін тазалау, тазарту құрылысын салу және қайта жаңғырту, қар шығару жұмысы жүргізіліп жатыр.
Еріген қар суын ағызу бойынша Кешенді іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл мәселелер әкімдікте өткен кеңесте талқыланып, оған ТЖД, «Қазсушар» РМК, «Қазгидромет» РМК және өзге де ведомстволық құрылымдар қатысты.
Қаланың коммуналдық қызметтері 38 шақырым арық-науа желісін және 16 шақырым нөсерлі кәріз жүйесін тазартты. Сонымен қатар 3,3 мыңға жуық бақылау және жаңбыр суын қабылдайтын құдықтар тазаланып, 530 метр құбыр буландырылып тазартылды, 884 тонна лай шығарылды. Биыл қыс мезгілінде 4,6 млн текше метрден астам қар қала сыртына шығарылды.
Су тасқынының алдын алу және салдарын жою үшін инертті материалдар қоры дайындалды. Азаматтық қорғау органдары мен коммуналдық қызметтер тұрақты дайындық режиміне көшірілген.
«Астана су арнасы» желісі бойынша 170 метр қысымды желі тартылып, диаметрі 400-1600 мм болатын магистральдық желілер тазартылуда. Кәріз-тазарту станциясында (КТС) сағатына 5-7 мың текше метр су айдайтын 4 сорғы орнатылған. Индустриялық парк ауданында Ақбұлақ өзені бойының жағалауын бекіту, өзен арнасын кеңейту жұмысы жүргізіліп жатыр.
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек әлеуметтік нысандар, жекеменшік сектор және елді мекендер аумағынан қарды уақытылы шығару, сондай-ақ бөгеттер мен гидротехникалық құрылыстардың жағдайын тұрақты бақылауда ұстау қажеттігін атап өтті.
Су тасқыны кезеңіне дайындық жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Барлық жұмыс тәулік бойы атқарылып, тұрақты бақылауда.
