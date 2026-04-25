Астанада сурдо футзалдан үздіктер анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында сурдо футзалдан 21 жасқа дейінгі жастар арасында Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетті.
Жарыс қорытындысы бойынша жалпыкомандалық есепте І орынды Астана қаласының командасы иеленді. Шымкент қаласы ІІ, ал Солтүстік Қазақстан облысының командасы ІІІ орынға ие болды.
— Ел біріншілігі тартысты өтті. Жарыс айналмалы жүйе бойынша ұйымдастырылды. Чемпионат қорытындысы бойынша үздік өнер көрсеткен спортшылар Қазақстан командасының қатарына іріктеледі, — деді дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығының әдіскері Арман Амренов.
Есту қабілеті зақымданған спортшылар арасында футзалдан Қазақстан чемпионаты 18-24 сәуір аралығында өтті. Аталған додаға Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Жамбыл, Қызылорда, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Абай облыстарының спортшылары қатысты.
Айта кетейік, биылғы Еуропа чемпионаттарында үш қазақстандық футболшы жүлдеге қол жеткізді.