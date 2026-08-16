Астанада тағы бір автобус бағытының қозғалыс маршруты уақытша өзгерді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада № 23 бағдардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгерді. Бұл туралы қала әкімдігі хабарлады.
Айта кетейік, бұған дейін елордада № 3, 6, 7, 37 және 70 автобус бағыттары өзгергенін хабарлаған едік.
Әкімдік өкілдері уақытша өзгерістерге байланысты жолаушыларға сапарларын алдын ала жоспарлап, қоғамдық көліктің өзгертілген қозғалыс сызбасын ескеруге кеңес берді.
Еске салайық, бұған дейін 15 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда YE концерті өтеді. Көрермендердің қауіпсіздігі мен қолайлы жүріп-тұруын қамтамасыз ету үшін қалада жол қозғалысын ұйымдастыру және қоғамдық көлік жұмысына қатысты қосымша шаралар қабылданғанын хабарлағанбыз.
Астанада Қасым Қайсенов көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады.