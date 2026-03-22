    22:00, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астанада Тазару күніне орай экологиялық іс-шаралар өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – «Наурызнама» онкүндігінің соңғы күні – 23 наурыз Тазару күніне арналды. Осыған орай Астанада «Өзіңнен баста» челленджі бастау алады, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Астанада Тазару күніне орай экологиялық іс-шаралар өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    Атап айтқанда, қалада еріктілердің қатысуымен жалғыз тұратын зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандардың аулаларын қар мен қоқыстан тазартуға арналған қайырымдылық акциясы ұйымдастырылады.

    Сондай-ақ «Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық акциясы аясында аулаларды қар мен қоқыстан тазарту жұмысы жүргізіледі. Бұл – жаңа жылды жаңа мақсатта қарсы алудың символы.

    Іс-шаралар қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға, тұрғындарды табиғатты аялауға ынталандыруға және тұрғылықты жердің тазалығына жауапкершілікті арттыруға бағытталған.

    Таңертең Астанада «Табиғат – адамзаттың алтын бесігі» атты экоакция басталады.

    Айта кетейік, Астанада Наурыз мейрамы кең көлемде атап өтілді: қала бойынша ұлттық тағамдар жәрмеңкелері, концерттер, түрлі іс-шаралар, спорт жарыстары мен заманауи интерактивті алаңдар ұйымдастырылды. Мереке дәстүр мен жаңа технологияларды ұштастырып, қала тұрғындары мен қонақтары үшін ерекше әсерлі атмосфера қалыптастырды.

    Бұдан бұрын Наурыз мейрамына орай Астанада ауқымды дрон-шоу өткенін жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
