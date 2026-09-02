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    Астанада Тілендиев даңғылында жөндеу жұмысы жүріп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Тілендиев даңғылы бойынша «Тілендиев даңғылы мен Бейсекова көшесінің қиылысындағы көлік айрығын салу» жобасы аясында жол жұмысы жүріп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Жол жөндеу
    Фото: Астана әкімдігі

    Осы жылдың 15 қыркүйегіне дейін жоғарыда аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі.

    Бұл ретте көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылған.

    — Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды барынша азайту мақсатында уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылды, — делінген хабарламада.

    Астанада Тілендиев даңғылында жөндеу жұмысы жүріп жатыр
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін Астанада Төле би көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты жабылғанын жазғанбыз.

    Астана Көше Құрылыс Жөндеу жұмыстары Инфрақұрылым
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар