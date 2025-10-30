Астанада «Тоқырауын толқындары» ансамблінің 50 жылдығына арналған концерт өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада бүгін 50 жылдық тарихы бар «Тоқырауын толқындары» ән-би ансамблінің мерейтойлық кеші ұйымдастырылды. Өнер ұжымы 1975 жылдан бері қазақтың дәстүрлі музыкасын насихаттап келеді.
– «Ақтоғай – алтын бесігім» әнімен бүкіл елге танылдық десем, артық айтпаймын. Ақтоғайдың өнері мен дәстүрі Әсет Найманбаев, Күләш Байсейітова сияқты тұлғалардан бастау алады. Сол өнердің жалғасы – біздің ансамбль. 50 жыл ішінде ұжым Венгрия, Украина, Үндістан, Франция, Қытай, Корея сынды елдерде өнер көрсетті, – дейді ансамбльдің бұрынғы директоры, Ақтоғайдың өнер ардагері Нұрлан Күлшікенов.
Ал Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қ.Қуанышбаев атындағы ұлттық музыкалық драма театрының бас хорсмейстері Амантай Жұмашев ансамбльдің шығармашылық жолына тоқталып, естелігін бөлісті.
– 50 жыл бұрын бұл ансамбль ашылған кезде мен баламын. Ескендір Хасанғалиев пен Бәкір Тәжібаев келіп дайындаған сәттер әлі есімде. Мен сол әуенмен өстім, сол арқылы өнерге келдім. Қазір сол дәстүрді жаңаша форматта жалғастырып, 80 жастағы қариядан 8 жасар балаға дейін тыңдайтындай әуен жасауға тырысып жүрміз. Мерейтойға арнап бірнеше жаңа ән енгіздік – «Толқиды Тоқырауын», «Ән мекен Ақтоғай», «Қызыларай» және «50 жылдық» атты туындылар, – дейді ол.
Концерттің көркемдік шешімін әзірлеген Ақтоғай халық театрының режиссері Құлмұхаммет Серікғалыұлының айтуынша, мерейтойлық бағдарлама символикалық мәнге ие.
– «Тоқырауын толқындары» атауы бекер қойылған жоқ. Бұл Тоқырауын өзенінің толқынындай тоқтаусыз өнерді, арнасынан тасымайтын, бірақ ешқашан тартылмайтын мәдениетті білдіреді. Концерттің прологында табиғат пен өнердің, өткен мен бүгіннің үндестігі көрініс табады. Бұл – дәстүр мен жаңашылдықтың тоғысы, – дейді режиссер.
Мерейтойлық кеште ансамбльдің әр жылдардағы репертуарынан үздік шығармалар орындалып, сахна төріне елге танымал өнер шеберлері мен ансамбльдің бұрынғы мүшелері шығады.
1975 жылы Қарағанды облысының Тоқырауын өңірінде құрылған ұжым қазақтың дәстүрлі музыка өнерінің дамуына айрықша үлес қосып келе жатқан өнер ордасы саналады. Ансамбльдің бай репертуарында халық әндері, күйлер, термелер мен заманауи этно-фольклорлық туындылар бар. Ұжым жарты ғасыр ішінде Қазақстанның және шетел сахналарының төрінде ұлттық өнердің абыройын асқақтатып, елдің мәдени брендіне айналды.
