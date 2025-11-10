KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    00:15, 10 Қараша 2025

    Астанада түнгі уақытта қар күреу жұмысына 1 100-ден астам арнайы техника жұмылдырылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қалалық коммуналдық қызметтер тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп, жиналған ондаған мың текше метр қарды арнайы полигондарға шығарып жатыр, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.

    Фото: Астана әкімдігі

    9 қараша күні күндізгі ауысымда коммуналдық қызметтер 1 633 рейс жасап, 20 мың текше метрден астам қарды арнайы полигондарға жеткізді.

    10 қарашаға қараған түні қар тазалау жұмысына 415 жол жұмысшысы мен 1 143 арнайы техника жұмылдырылмақ.

    Қысқы мезгілі басталғалы бері елордадан 110 мың текше метрден астам, яғни 8 917 жүк көлігі көлемінде қар шығарылған.

    Алдымен негізгі көше магистральдары мен қоғамдық көлік бағыттары тазаланады. Одан кейін орташа қозғалыс орындары – аулалар, алаңдар, жаяу жүргіншілер жолдары және аялдамалар тазартылды.

    Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша сақ болуға, сондай-ақ ауа райы қолайсыз кезде алыс жолға шықпауға шақырады.

    Айта кетейік, Астанада ауа райына байланысты әуе рейстері кешігіп жатыр.

