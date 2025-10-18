KZ
    11:55, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Астанада «Ұлттық анимациялық фильмдер апталығы» өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – 20-24 қазан аралығында Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» ұлттық киностудиясының «Қазақанимация» шығармашылық бірлестігі «Ұлттық анимациялық фильмдер апталығына» шақырады.

    анимация
    Фото: Ділшат Рахматуллин

    Апталық аясында көрермен назарына отандық анимация өнерінің үздік туындылары ұсынылады.

    Бағдарламада цифрландырылған классикалық шығармалармен қатар, жаңа заманауи жобалар да қамтылған. Бұл — ұлттық режиссерлердің шығармашылығымен және қазіргі қазақ анимациясының даму бағыттарымен танысуға тамаша мүмкіндік.

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    - Барша астаналықтар мен қала қонақтарын ұлттық анимация әлеміне саяхат жасауға шақырамыз!

    Өтетін орны: Астана қаласы, «Қазақстан» Орталық концерт залы (Мәңгілік Ел даңғылы, 10/1)

    Басталуы: 16:00

    Кіру тегін! - делінген Мәдениет және ақпарат министрлігі таратқан хабарламада.

    Айта кетейік, Қазақстан мен Грузия волонтерлік жобалар мен кинофильмдер алмасуды жоспарлап отыр.

