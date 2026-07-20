Астанада заңсыз алкоголь саудасына қарсы бақылау күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Астананың Сарыарқа ауданында «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру аясында алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымының жолын кесу жұмысы жүріп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Осындай заңбұзушылықтардың бірі кезекті рейд барысында анықталды. Аудан аумағындағы ойын-сауық орындарының бірінде тиісті рұқсат құжаттарынсыз сату мақсатында алкоголь өнімдері сақталғаны белгілі болды.
Тексеру кезінде 30-дан астам бөтелке алкоголь өнімі тәркіленді. Олардың арасында қолдан жасалған және шығу тегі белгісіз алкоголь де болған.
Мұндай өнімдердің заңсыз айналымы азаматтардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіреді. Осыған байланысты жиналған барлық материал қолданыстағы заңнамаға сәйкес шара қабылдау үшін Сарыарқа ауданы бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жолданды.
Мұндай заңбұзушылықтарды анықтау және жолын кесу жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Аудан әкімдігі тұрғындарды алкоголь өнімдерінің заңсыз сатылу деректері туралы хабарлауға шақырды.
— Әрбір өтініш қаралып, түскен ақпарат уәкілетті органдармен бірлесіп тексеріледі. Аудандағы қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті тек бірлескен күш-жігер арқылы қамтамасыз ете аламыз, — деп атап өтті әкімдікте.
Осыдан бұрын Жамбыл облысында алкоголь сатқан дүкен иесіне 3 млн теңге айыппұл салынғанын жазғанбыз.