Астанада заңсыз тағайындалған 2,9 млн теңге зейнетақы төлемі анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы қалалық Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәжілісінде Астана қаласы бойынша Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитеті департаментінің басшысы Асқар Аймағамбетов айтты.
– 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Астанада зейнетақы істерін тексеру барысында жалпы сомасы 2,9 млн теңгені құрайтын зейнетақы төлемдерін заңсыз тағайындаудың 22 жағдайы анықталды. Қазіргі таңда анықталған заңсыз төлемдердің 2 млн теңгеден астамы республикалық бюджетке қайтарылды, - деді департамент басшысы.
Ведомство басшысы мемлекеттік қызметтерді көрсетумен қатар зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде заңнаманың сақталуына тұрақты түрде мемлекеттік бақылау жүргізетінін атап өтті.
Сондай-ақ ол азаматтарды зейнетақы төлемдерін рәсімдеу кезінде тек шынайы мәліметтерді ұсынуға және заңнама талаптарын сақтауға шақырды.
Айта өтейік, Еңбек министрлігі зейнетақы жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс тобын құрған еді.