    23:42, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Астанада жаңа балалар кітапханасы ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында Республика күні қарсаңында қалалық Орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты жаңа № 7 балалар кітапханасы ашылды, деп хабарлайды Астана әкімдігі.

    Фото: Астана әкімдігі

    Салтанатты ашылу рәсіміне филология ғылымдарының докторы, академик, Ұлттық құрылтай мүшесі Кәрімбек Құрманәлиев, Қоғамдық кеңес мүшелері Бақдаулет Жанділдаев пен Азамат Оспанов, сондай-ақ «Сарайшық» ауданы әкімдігінің және Мәдениет басқармасының өкілдері қатысты.

    Фото: Астана әкімдігі

    Жаңа кітапхана заманауи оқу залы, интерактив және коворкинг аймақтарымен жабдықталған. Кітап қоры көркем, анықтамалық, энциклопедиялық және шетел әдебиеттерін қамтиды. 

    Нысан «Сарайшық» ауданында, А-91 көшесі, 17-үй мекенжайында орналасқан.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, елордада кітапхана жүйесін жаңғырту жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асып келеді. 2023 жылы Астанадағы 4 кітапхана жаңғыртылды. 2024 жылы тағы 4 кітапхана жөндеуден өтіп, 4 жаңа кітапхана қала тұрғындарының игілігіне берілді.

    Фото: Астана әкімдігі

    Биылғы жылы елордада 3 кітапхана жаңғыртылып, 3 жаңа кітапхана ашылды. Нәтижесінде, Астанадағы кітапханалар саны 25-ке жетті. 

    Сонымен қатар, оқырмандар қатары 90 мың адамға артып, елорда тұрғындарының кітап оқуға деген қызығушылығы айтарлықтай өсті.

    Осыдан бұрын Әкім Тарази тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылғанын жаздық.

    Мәдениет Астана Бала Кітап Кітапханашы
