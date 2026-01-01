KZ
    16:26, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астанада жаңа жыл түні «Аяз атамен» қоса 11 адам лифтте қамалып қалған

    АСТАНА. KAZINFORM —  Елордалық құтқарушылар лифт ішінде қалып қойған адамдарға көмекке келді, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    лифт
    Фото: Астана әкімдігі

    Түнде Сарайшық ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде 11 адам, оның ішінде 5 бала лифт ішінде қамалып қалды.

    — Лифт 3-қабаттан төмен қарай түсіп екінші қабат пен бірінші қабат аралығында тоқтап қалған. Шақырту орнына келген құтқарушылар лифт есігін ашып, адамдарға шығуға көмектесті. Олар медициналық көмекке мұқтаж болмады, — делінген хабарламада.

    ТЖМ лифтте тұрып қалсаңыз келесі ережелерді еске салады:

    • өзіңіз алаңдамаңыз және көршілеріңізді тыныштандырыңыз;
    • диспетчерге хабарласыңыз;
    • барлық түймені қатарынан баспаңыз;
    • лифт есіктерін өзіңіз ашуға тырыспаңыз;
    • барлық сыртқы байланыс арналарын пайдаланыңыз.

    Айта кетейік, Астанада жөндеу кезінде лифт құлап, бір жұмысшы көз жұмғанын жазған едік.

    Бұдан бұрын елдегі лифтілердің 40 пайызы жарамсыз екені анықталды.

    Тегтер:
    Астана Оқиға Лифт Төтенше оқиғалар, апаттар
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
