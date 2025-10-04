KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:58, 04 Қазан 2025

    Астанада жастар мен фермерлерді біріктірген Алма фестивалі өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (ФАО) 80 жылдығы мен Дүниежүзілік азық-түлік күніне арналған Алма фестивалі өтті. 

    Астанада жастар мен фермерлерді біріктірген Алма фестивалі өтті
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Аталған іс-шара Ауыл шаруашылығы министрлігі, ФАО және Нидерланд Корольдігі елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылып, фестивальге дипломатиялық корпус өкілдері, фермерлер мен жастар қатысты.

    Астанада жастар мен фермерлерді біріктірген Алма фестивалі өтті
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform
    Астанада жастар мен фермерлерді біріктірген Алма фестивалі өтті
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков фестивальдің ауыл шаруашылығы саласындағы дәстүр мен жаңашылдықты ұштастыратын маңызды алаң екенін атап өтті.

    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform
    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform
    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Алма фестивалі — бұл тек егін мерекесі ғана емес, ауыл шаруашылығының бай дәстүрлері мен азық-түлік қауіпсіздігінің маңызын айқындайтын шара. Өскелең ұрпақтың инновация мен ынтымақтастыққа деген қызығушылығының артуы — саланың жарқын болашағына сенімді күшейтеді, — деді ол.

    Астанада жастар мен фермерлерді біріктірген Алма фестивалі өтті
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform
    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    ФАО-ның Қазақстандағы бағдарламалық үйлестірушісі Жаныл Бозаева іс-шараның елімізде өтуінің символдық мәнін айтты.

    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform
    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Іле Алатауы мен Тянь-Шаньның етектері — алманың отаны. Бұл — ортақ мәдени және табиғи мұрамызды дәріптеу мен агроазық-түлік жүйелерін дамытудағы ынтымақтастықтың маңызын айғақтайды, — деді ол.

    алма фестивалі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Фестиваль аясында фермерлер жәрмеңкесі, жастарға арналған инновациялық сессиялар мен мәдени бағдарламалар өтті.

    Бұған дейін «Апортты» қалпына келтіру үшін 110 гектар жер баққа айналатынын жазғанбыз.

    Астана Фестиваль Жеміс-жидек Азық-түлік
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
