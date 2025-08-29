Астанада жедел жәрдем көліктеріне бейнебақылау орнатылады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада жедел жәрдем көліктерін заманауи бейнебақылау жүйелерімен жабдықтау жобасы басталды, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.
Бұл бастама дәрігерлер мен пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Соңғы 3 жылда елордада жедел жәрдем бригадаларына 66 рет шабуыл жасалған. Осыған байланысты қала әкімдігі барлық санитарлық автокөлікті бейнетіркеу кешендерімен жабдықтау туралы шешім қабылдады.
— Қазіргі таңда барлық деңгейде медицина қызметкерлерінің қызмет барысында қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөлінуде. Бүгінде алғашқы көлік төрт камерамен, GSM модулі бар бейнетіркеу құрылғысымен және бейнені нақты уақыт режимінде жеткізетін мониторымен жабдықталды. Бейнеағын жедел жәрдем диспетчерлік қызметіне де, Полиция департаментінің Жедел басқару орталығына да жеткізіледі. Бұл төтенше жағдайларға жедел әрекет етуге және көлік ішінде де, сыртында да болып жатқан жағдайды бақылауға мүмкіндік береді, — деп хабарлады қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.
Жыл соңына дейін 100 жедел жәрдем көлігін бейнебақылау жүйелерімен жабдықтау жоспарланып отыр.
Жобаға қатысты пікірін қалалық жедел медициналық жәрдем қызметінің өкілдері де білдірді. Астана қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы директорының орынбасары Арман Баянбаев ұжым көрсетіліп отырған қолдауға ризашылықпен қарайтынын атап өтті.
— Бұл жоба медицина қызметкерлері мен науқастардың қауіпсіздігін арттыруға жасалған маңызды қадам. Сонымен қатар, аталған технология жедел жәрдем көліктерінің қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының азаюына оң әсер етеді, — деді ол.
Аталған бастама Астана қаласының «Цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қолдауымен жүзеге асырылып жатыр.
Еске сала кетейік, медицина қызметкерлеріне жасалған шабуылдар жиілеп кеткеннен кейін Мемлекет басшысы олардың қауіпсіздігін күшейтуді және құқықтарын қорғауды тапсырған болатын.
