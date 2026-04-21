Астанада ЖИ камералары қауіпсіздік белдігі мен телефон қолдануды анықтайды
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада Astana Smart City жобасы аясында жол қозғалысы ережелерін бұзуды тіркейтін жасанды интеллектіге негізделген бейнеаналитика жүйесінің жаңа функционалы енгізілуде.
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, жаңа алгоритмдер жүргізушілердің қауіпсіздік белдігін тақпауы, көлік жүргізу кезінде телефон қолдануы сияқты құқықбұзушылықтарды автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта жүйе тестілік режимде жұмыс істеп тұр.
– Жаңа AI-бейнеаналитика алгоритмдері жол қозғалысы ережелерін бұзудың кең ауқымын автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Олардың ішінде жүргізушінің көлік жүргізу кезінде телефон қолдануы, қауіпсіздік белдігін тақпауы және жол қауіпсіздігіне әсер ететін өзге де жағдайлар бар. Шешімдер компьютерлік көру және машиналық оқыту технологияларына негізделген, бұл талдаудың жоғары дәлдігін және жеделдігін қамтамасыз етеді, – делінген министрлік мәліметінде.
Жүйе жекелеген құқықбұзушылықтарды тіркеумен ғана шектелмей, қалалық және мемлекеттік ақпараттық жүйелермен біріктірілген бірыңғай цифрлық платформаның бір бөлігі болып табылады. Бұл жол жағдайын кешенді бағалап, көлік ағынын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
– AI-камералар бірыңғай цифрлық инфрақұрылымға біріктіріліп, жолдағы ахуалды жан-жақты талдауға және көлік қозғалысын оңтайландыруға жағдай жасайды. Жоба аясында ақпараттық қауіпсіздік талаптарының сақталуы қамтамасыз етіліп, жүйе кезең-кезеңімен енгізілуде, – деп атап өтілген.
Жаңа технологиялар жол-көлік оқиғаларын азайтуға, жүргізушілердің тәртібін арттыруға және қала тұрғындары үшін қауіпсіз орта қалыптастыруға бағытталған.
Айта кетейік, Астанада қоғамдық қауіпсіздік 36 мыңнан астам бейнекамерамен бақыланады.