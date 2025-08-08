KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:10, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    Астанада ЖОО-ға білім грантына құжат қабылдау басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада 7-11 тамыз аралығында мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында бакалавр бойынша ЖОО-ға құжат қабылдау басталды, деп хабарлайды қала әкімдігі.

    білім беру гранты
    Фото: Астана әкімдігі

    Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік білім беру тапсырысына конкурсқа қатысу үшін ЖОО-ның қабылдау комиссиясына келесі бағыттар бойынша өтініш береді:

    Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті:
    • Физика мұғалімдерін даярлау;
    • Психология.

    А.Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты:
    • Педагогика және психология;
    • Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу;
    • Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі.

    Астана халықаралық университеті:
    • Педагогика және психология;
    • Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу;
    • Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі;
    • Физика мұғалімдерін даярлау;
    • Математика мұғалімдерін даярлау;
    • Информатика мұғалімдерін даярлау;
    • Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау;
    • Психология.

    А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік университеті:
    • Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі;
    • Математика мұғалімдерін даярлау;
    • Физика мұғалімдерін даярлау.

    Ә. Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті:
    • Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі;
    • Математика мұғалімдерін даярлау

    Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті:
    • Педагогика және психология;
    • Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу;
    • Психология;
    • Арнайы педагогтарды даярлау;
    • дефектолог;
    • логопед;
    • олигофренопедагог;
    • тифлопедагог;
    • сурдопедагог.

    Резидентураға құжаттар тапсыру уақыты 18-20 тамыз аралығында өтеді

    Астана медицина университеті (резидентура):
    • Ересектер мен балалардың анестезиологиясы мен реаниматологиясы;
    • Ересектер мен балалардың офтальмологиясы;
    • Отбасылық медицина;
    • Неонатология;
    • Ересектер мен балалардың шұғыл медицинасы;
    • Ересектер мен балалардың психиатриясы;
    • Ересектер мен балалардың жақ сүйек-бет хирургиясы;
    • Патологиялық анатомия.

    Бұдан бұрын мемлекеттік білім гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды.

    Тегтер:
    Астана Білім ЖОО-лар Жас түлек Грант
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар