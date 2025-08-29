Астанадағы 206 мектептің 77-сі жеке меншік
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Маржангүл Қайырбаеваның айтуынша, елордадағы 77 жеке меншік мектеп биыл 3390 баланы бірінші сыныпқа қабылдайды.
— Бүгінде елордада 206 орта білім беретін ұйым бар. Оның ішінде 122 — мемлекеттік, 77 — жекеменшік, 7 — республикалық мектеп. Өткен оқу жылымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 10 ұйымға артқан, — деді ол өңірлік коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихатында.
Сонымен қатар Маржангүл Қайырбаева қазір 30 057 бала 1 сыныпқа қабылданғанын айтты.
— Бүгінгі күні 30 057 бала 1 сыныпқа қабылданды. Оның ішінде мемлекеттік мектептерге 26 666, жекеменшікке 3 390 бала барады, — деді Қайырбаева.
Бұған дейін биылғы оқу жылында 138 мың оқушы жаңартылған мектептерде білім алатыны айтылған болатын.