    13:06, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Астанадағы 206 мектептің 77-сі жеке меншік

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Маржангүл Қайырбаеваның айтуынша, елордадағы 77 жеке меншік мектеп биыл 3390 баланы бірінші сыныпқа қабылдайды.

    оқушы
    Фото: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

    — Бүгінде елордада 206 орта білім беретін ұйым бар. Оның ішінде 122 — мемлекеттік, 77 — жекеменшік, 7 — республикалық мектеп. Өткен оқу жылымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 10 ұйымға артқан, — деді ол өңірлік коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихатында.

    Сонымен қатар Маржангүл Қайырбаева қазір 30 057 бала 1 сыныпқа қабылданғанын айтты.

    — Бүгінгі күні 30 057 бала 1 сыныпқа қабылданды. Оның ішінде мемлекеттік мектептерге 26 666, жекеменшікке 3 390 бала барады, — деді Қайырбаева.

    Бұған дейін биылғы оқу жылында 138 мың оқушы жаңартылған мектептерде білім алатыны айтылған болатын. 

