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    Астанадағы алып шолу дөңгелегінде Шәмші Қалдаяқовтың бейнесі көрініс тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — 15 тамызда қазақтың әйгілі композиторы Шәмші Қалдаяқовтың туған күніне орай Астанадағы алып шолу дөңгелегінде бейнесі көрініс тапты.

    Шәмші Қалдаяқов
    Фото: Астана әкімдігі

    Композитордың LED-жарықтандыру технологиясы арқылы жасалған портретінің диагоналі 65 метрді құрайды және ол 53 мың пиксельден тұрады. Ауқымды бейне қаланың бірнеше тұсынан – Сарыарқа және Тұран даңғылдары, сондай-ақ Қорғалжын тасжолы жағынан анық көрінеді.

    Шәмші Қалдаяқов
    Фото: Астана әкімдігі

    Арнайы тақырыптағы бейнетрансляция композитордың шығармашылығына арналған мерекелік шаралардың бір бөлігі болды.

    Шәмші Қалдаяқов
    Фото: Астана әкімдігі

    Айта кетейік, бүгін елордада Шәмші Қалдаяқовтың туған күні кең көлемде аталып өтті. Қаланың әр жерінде композитордың өмірі мен шығармашылығына арналған музыкалық акциялар, перформанстар және блиц-сауалнамалар ұйымдастырылды.

    Айта кетелік Астанада Шәмшінің әндері қала кеңістігінде жаңаша үнмен әуелеген еді.

    Астана Шәмші Қалдаяқов
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар