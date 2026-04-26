Астанадағы «Astana Eurasian Book Fair – 2026» халықаралық кітап көрмесі аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада Орталық Азиядағы ең ірі мәдени алаңдардың біріне айналған «Astana Eurasian Book Fair – 2026» IX халықаралық кітап көрме-жәрмеңкесі аяқталды, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.
Іс-шара 22-26 сәуір аралығында Президент орталығында өтіп, әртүрлі елдерден келген баспагерлердің, жазушылардың, сарапшылар мен оқырмандардың басын қосты. Ұйымдастырушылар – дәстүрлі түрде ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі, Астана қаласының әкімдігі және «Qazaq Creative» креативті индустрияларды дамыту қорының қолдауымен «Фолиант» баспасы.
Биыл көрмеге 80-нен астам ұйым қатысты – баспа, ғылыми-білім беру және полиграфиялық компаниялар. Қатысушылардың жартысына жуығын қазақстандық баспалар құрады. Сонымен қатар Ресей, Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Моңғолия, Испания, Қытай, Иран, Беларусь, Португалия, Венесуэла және Ұлыбритания сынды 15 елдің компаниялары өз өнімдерін ұсынды. Ұлыбритания биыл көрмеге алғаш рет қатысып отыр.
Кітап жәрмеңкесі елорда тұрғындары мен қонақтарының үлкен қызығушылығын тудырды. Осы күндері көрмеге қала тұрғындары мен туристер – балалардан бастап ересектерге дейін белсенді қатысты. Олар әдеби жаңалықтармен танысып, кітап сатып алып, мазмұнды мәдени бағдарламаға қатысты.
«Astana Eurasian Book Fair – 2026» бағдарламасы ондаған мәдени және іскерлік іс-шараны қамтыды. Көрме аясында жаңа кітаптардың тұсаукесерлері, авторлармен кездесулер, қолтаңба сессиялары, арнайы тақырыптарды талқылау мен шеберлік сағаттары өтті.
Балалар аудиториясына ерекше көңіл бөлініп, жас оқырмандар үшін интерактивті форматтағы арнайы аймақтар мен дамытуға арналған сабақтар ұйымдастырылды.
Өскелең ұрпақ жәрмеңкенің ең белсенді қатысушыларының бірі болды. Олар үшін шеберлік сабақтары, ойын және танымдық бағдарламалар, сондай-ақ балалар әдебиетінің авторларымен кездесулер өткізілді. Оқушылардың айтуынша, көрмеде олар батырлар туралы әңгімелерден бастап динозаврлар жайлы басылымдарға дейін өз қызығушылықтарына сай кітаптар тапты, бұл сапарды қызықты әрі танымдық деңгейде етті.
Елеулі оқиғалардың қатарында қазақстандық және шетелдік авторлардың шығармаларының, сондай-ақ көркем, ғылыми-көпшілік және балалар әдебиеті жанрларындағы басылымдардың тұсаукесерлері болды. Бұдан бөлек, фотоальбомдар, мәдениет пен тарихқа арналған кітаптар, сондай-ақ жастар арасында кітап оқуды насихаттауға бағытталған жобалар да ерекше қызығушылық тудырды.
Көрме аясындағы маңызды іс-шаралардың бірі – 23 сәуірде өткен Ұлттық кітап күні. Бұл күні ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырған «Ұлттық кітап» республикалық байқауы жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті.
Көрме кәсіби өзара іс-қимыл үшін де маңызды алаңға айналды. Қатысушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралар халықаралық ынтымақтастықты дамытуға, тәжірибе алмасуға және бірлескен жобаларды жүзеге асыруға ықпал етеді. Баспа өкілдерінің сөзінше, биыл келушілер білім беру және балалар әдебиетіне ерекше қызығушылық білдірді.
Сонымен қатар кездесулер мен талқылаулар барысында қоғамдық маңызы бар тақырыптар көтерілді. Спикерлер кітаптың қоғам мәдениетін, құндылықтарын және құқықтық санасын қалыптастырудағы рөлін атап өтіп, оқу арқылы жауапкершілік, тәртіп және заңға құрмет сияқты қасиеттер дамитынын айтты.
Жыл сайын «Astana Eurasian Book Fair» көрмесі өз географиясын кеңейтіп, халықаралық алаң ретіндегі мәртебесін нығайтып келеді. Бұрын бір елден бір ғана баспа қатысса, бүгінде олардың саны едәуір артқан, бұл Қазақстанның кітап нарығына деген қызығушылығының өсіп келе жатқанын көрсетеді.
Айта кетейік, көрме 2016 жылдан бері өткізіліп келеді және осы уақыт ішінде елдің мәдени өмірінің маңызды бөлігіне айналды. 2020 жылғы үзіліске қарамастан, жоба кәсіби қауымдастық пен оқырмандардың басын қоса отырып, белсенді дамып келеді.
«Astana Eurasian Book Fair – 2026» халықаралық кітап көрме-жәрмеңкесі тағы да бір мәрте Қазақстанда кітап оқуға деген қызығушылықтың жоғары екенін, ал кітаптың қоғамның рухани және зияткерлік дамуының маңызды бөлігі екенін дәлелдеді.
