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    Астанадағы «BaiQymyz» байқауының жеңімпаздары белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада өткен «BaiQymyz» халықаралық фестивалі аясында ұлттық сусын — қымызды дәріптеуге арналған ауқымды байқауы қорытыныланды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Астанада «BaiQymyz-2026» халықаралық фестивалінің үздіктері анықталды
    Фото: Астана әкімдігі

    Екі күнге созылған іс-шараға 70 мыңнан астам қонақ келіп, 56 тонна қымыз ұсынылды. Байқауға Қазақстанның әр өңірінен және шетелден келген өндірушілер қатысты.

    Астанада «BaiQymyz-2026» халықаралық фестивалінің үздіктері анықталды
    Фото: Астана әкімдігі

    Қатысушылар қымыздың сапасы, дәмі, дайындалу ерекшелігі мен ұлттық дәстүрге сәйкестігі бойынша сынға түсті.

    Астанада «BaiQymyz-2026» халықаралық фестивалінің үздіктері анықталды
    Фото: Астана әкімдігі

    «BaiQymyz» негізгі байқауының жеңімпаздары:

    Гран-При — Ақмола облысы, Бурабай ауданы, «Qymyznai Qymyzy» қымызы.

    Алтын жүлде — Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, «Ағабек ата ерекше қымызы».

    Күміс жүлде — Ақмола облысы, Целиноград ауданы, «Saryarqanyn saf qymyzy».

    Қола жүлде — Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, «Qarakush» қымызы.

    Астанада «BaiQymyz-2026» халықаралық фестивалінің үздіктері анықталды
    Фото: Астана әкімдігі

    «Ем қымыз» номинациясы:

    Алтын жүлде — Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, «Баянның бал қымызы».

    Күміс жүлде — Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, «Saryterek» қымызы.

    Қола жүлде — Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, «Sarybel» қымызы.

    қымыз
    Фото: Астана әкімдігі

    «Халық таңдауы» номинациясы:

    Алтын жүлде — Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, «Теректінің текті қымызы».

    Күміс жүлде — Абай облысы, Абай ауданы, «Sarzhal Bakytzhan» қымызы.

    Қола жүлде — Жамбыл облысы, Меркі ауданы, «Ақтоған» қымызы.

    Арнайы номинациялар жеңімпаздары:

    «Алтын күбі» номинациясы — Ақмола облысы, Целиноград ауданы, «Bizdin Qymyz».

    «Алтын саба» номинациясы — Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай қымызы.

    «Алтын шара» номинациясы — Ресей Федерациясы, Омбы қымызы.

    «Күміс тостаған» номинациясы — Қарағанды облысы, Бұқаржырау ауданы, «Saba» қымызы.

    «Күміс торсық» номинациясы — Абай облысы, «Тоқаш ана» шипажайы.

    «Қымыз серті» номинациясы — Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, «Ләйлә» өнімі.

    «Жайлау дәмі» номинациясы — «Zhanten» қымызы.

    «Дәстүр сақтаушы» номинациясы — Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, «Ақтерек» қымызы.

    «Үздік дизайн» номинациясы — Абай облысы, Абай ауданы, «Әділ қымыз».

    «Дәм шебері» номинациясы — Алматы облысы, «Ақсақал» қымызы.

    Астанада «BaiQymyz-2026» халықаралық фестивалінің үздіктері анықталды
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін шетелдіктер Астанадағы BaiQymyz-2026 фестивалі туралы әсерімен бөліскенін жазған едік.

    Астана Фестиваль Қымыз Ұлттық тағам байқау
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар