Астанадағы «Болашақ ойындарына» 800 ерікті қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтетін «Болашақ ойындары» халықаралық турнирінде 800 ерікті қызмет етеді. Олардың жасы 16-дан 70 жасқа дейінгі аралықты қамтиды, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.
Волонтерлік бағдарламаға қызығушылық бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті.
Ұйымдастырушыларға 1400-ден астам өтінім келіп түсті. Бірнеше кезеңнен тұратын іріктеу нәтижесінде 900-1000 үміткерден тұратын пул жасақталып, олардың 800-і негізгі құрамға, ал қалғандары резерв құрамға енгізілді.
Бағдарламаға әртүрлі буын өкілдері қатысып жатыр. Ең жас волонтер — 16 жаста, ал ең үлкені — 70 жаста. Бұл халықаралық деңгейдегі ірі спорттық оқиғаның бір бөлігі болуға деген ұмтылыстың жасқа қарамайтынын тағы бір мәрте дәлелдегендей.
Іріктеу бірнеше талап бойынша жүргізілді. Жас ерекшелігінен бөлек, үміткерлерден B1-B2 және одан жоғары деңгейде шет тілін меңгеру, командада жұмыс істей білу, күйзеліске төзімділік және өзгермелі жағдайларға жылдам бейімделу қабілеті талап етілді.
Жарыс басталғанға дейін әрбір волонтер арнайы оқыту курсынан өтеді. Бағдарлама барысында олар халықаралық сервис стандарттарын, спортшылармен, ресми делегациялармен, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен және жанкүйерлермен жұмыс істеу ерекшеліктерін меңгереді.
Турнир кезінде еріктілер 16 функционалдық бағыт бойынша қызмет атқарады. Олар қатысушыларды әуежайдан қарсы алып, аккредиттеуден өтуіне көмектеседі, ресми делегацияларды сүйемелдейді, көлік логистикасын үйлестіруге қатысады, медициналық қызметтердің, баспасөз орталығының жұмысына қолдау көрсетеді, ашылу және жабылу салтанаттарын ұйымдастыруға атсалысады. Сонымен қатар спорт ареналары мен көрермендер аймақтарында да қызмет етеді.
«Болашақ ойындары — 2026» аяқталғаннан кейін бағдарламаға қатысқан әрбір волонтерге халықаралық үлгідегі волонтерлік сертификат және турнирдің арнайы брендтік естелік сыйлықтары табысталады.
Волонтерлердің жұмысы алғашқы жарыс басталмай тұрып-ақ қолға алынады және турнир толық аяқталғанға дейін жалғасады. Олар ең бірінші болып қонақтарды қарсы алады, спортшыларға қолдау көрсетеді, мыңдаған көрерменге бағыт-бағдар береді және барлық қызметтердің үйлесімді жұмыс істеуіне ықпал етеді. Олардың еңбегі «Болашақ ойындары — 2026» турнирінің жоғары деңгейде ұйымдастырылуына, қонақжайлық пен ашықтық атмосферасын қалыптастыруға, сондай-ақ халықаралық спорттық іс-шараның табысты өтуіне елеулі үлес қосады.
Бұған дейін «Болашақ ойындары — 2026» турнирінде Астанада көрермендерді не күтетінін жазғанбыз.