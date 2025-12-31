Елордада коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада ауа райына байланысты қаладағы коммуналдық қызметтер тәулік бойы күшейтілген режимде жұмысын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Таңертең көше мен жолдарды тазалауға 3 000-ға жуық жол жұмысшысы және 1 400-ден астам арнайы техника жұмылдырылды.
Қыс мезгілінің басынан бастап қаладан қар полигондарына 1 376 655 текше метрден астам қар 105 413 ауыр жүк рейсімен шығарылды.
Қала тұрғындарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жолға, тротуарлар мен көшелерге тұз себіледі. Қыс мезгілінің басынан бері 4 000 тоннаға жуық көктайғаққа қарсы материал пайдаланылды. Жұмыстар тәулік бойы жүргізіледі.
Айта кетейік, «Қазгидромет» РМК мәліметінше, елордада 2025 жылдың соңғы күні мен 2026 жылдың басында мынандай ауа райы болжанып отыр:
31 желтоқсан — көшпелі бұлт, түнде қар, күндіз жауын-шашын, кей жерлерде қатты (жаңбыр, қар), боран, тұман және көктайғақ. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жел 9-14 м/с, күндіз желдің екпіні — 15-20 м/с дейін. Түнде ауа температурасы-4-6°С, күндіз -1 + 1°С.
1 қаңтар — көшпелі бұлт, түнде қар, боран, көктайғақ. Оңтүстік-батыстан 9-14 м/с жел соғады, ауа температурасы түнде-10-12°С, күндіз-7-9°С.
2 қаңтар — күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс жел 5-10 м/с, ауа температурасы түнде-14-16°С, күндіз-4-6°С.
Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда мұқият болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райы жағдайында алыс сапарларға шықпауға шақырады.
Еске сала кетсек, осыған дейін 31 желтоқсанда ауа райы қандай болатынын жазған едік.