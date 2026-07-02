Астанадағы LRT-ге ресми түрде Tarlan Astana атауы берілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қаулы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» заңға және 2026 жылғы 12 маусымдағы республикалық ономастика комиссиясының қорытындысына сәйкес қабылданып, ресми түрде жарияланды.
Құжатқа сәйкес, Астанадағы жеңіл рельсті көлік жүйесіне ресми түрде Tarlan Astana атауы берілді.
Енді Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы қаулыны іске асыру бойынша қажетті жұмыстарды жүргізеді.
Бұған дейін LRT-ге жаңа атау беру ұсынысы Астана қаласы мәслихатының кезектен тыс сессиясында қаралған болатын. Қала әкімдігінің мәліметінше, әкімдікке тұрғындардан, қоғамдық ұйымдардан және Қазақстан Жазушылар одағының Астана қалалық филиалынан LRT жүйесіне ресми атау беру туралы бірқатар ұсыныс түскен.
Әкімдік өкілдерінің түсіндіруінше, қазақтың тарихи-мәдени танымында «Тарлан» сөзі жылдамдықты, еркіндікті, күшті, сенімділік пен тектілікті білдіреді.