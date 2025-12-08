KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:24, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанадағы мектептерде тұмауға байланысты таңғы фильтр енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Елорда мектептерінде тұмау мен ЖРВИ жағдайларының көбеюіне байланысты уақытша «таңғы фильтр» режиміне өтті.

    Астанадағы мектептерде тұмауға байланысты таңғы фильтр енгізілді
    Фото: Камила Мүлік/Kazinform

    Енді мектепке кірген әр оқушының қызуы өлшеніп, денсаулық жағдайы бақыланады. Бұл уақытша шара аурудың таралу қаупін төмендетуге бағытталған.

    Оқу орындарында кабинеттерді желдету, дезинфекция жүргізу күшейтілдіф. Сондай-ақ, оқушылар көп жиналатын мектепішілік іс-шаралардың саны азайтылған.

    - Балалар таңертең келген кезде температура өлшейтін құралдан өтеді. Егер қызуы көтеріліп тұрса, міндетті түрде медбикеге жіберіледі. Бірінші ата-анасына хабарлаймыз. Егер жедел жәрдем шақыруға рұқсат болса шақырамыз немесе ата-анасы алып кетеді, - деді Қайым Мұхамедханов атындағы №90 гимназияның директоры Гүлжанат Абдрахманова.

    Оның айтуынша, оқушылар көп жиналатын іс-шаралардың саны қысқартылған.

    Айта кетейік, бұған дейін СҚО-да 108 сыныптың оқушылары ЖРВИ-ге байланысты онлайн оқып жатқанын жазған едік.

    Тегтер:
    Астана Мектеп Денсаулық
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
    Соңғы жаңалықтар