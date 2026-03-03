KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:22, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астанадағы тұрғын үйдің лифт шахтасында өрт болып, тұрғындар эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрлігі өрт сөндірушілері Астанадағы 21 қабатты тұрғын үйде шыққан өртті толық сөндірді, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.

    В Актобе эвакуировали 45 человек из-за задымления
    Фото: ТЖМ

    — Оқиға Сарайшық ауданындағы Т. Жүргенов көшесінде орналасқан үйде болған. Алғашқы бөлімшелер келген кезде кіреберісті қалың түтін басқаны анықталды. Тұрғындар өздігінен эвакуацияланған. Нақтыланған мәліметке сәйкес, өрт 6-қабатта лифтінің ағаш қаптамасы мен электр кабелінің жануынан шыққан. Жалын 2 шаршы метр аумақты шарпыған, — делінген хабарламада.

    Зардап шеккендер туралы ақпарат «112» пультіне түскен жоқ. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

    Осыған дейін Өскемендегі өндірістік ангар өртенгенін жазған едік.

